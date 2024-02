Le ministère des Affaires religieuses annonce le prix du Hajj

Le ministère des Affaires religieuses a annoncé que le prix du Hajj pour 1445 AH / 2024 AD, a été fixé à 19970 dinars comme suit :

* Hébergement et services connus spécifiés par la Société Nationale de Services et de Résidence : 16400 dinars.

* Billet connu spécifié par Tunisair : 3570 dinars.

Le ministère a appelé les personnes figurant sur les listes définitives à se rendre:

– À partir du mercredi 14 février 2024, au bureau de poste le plus proche pour enregistrer le pèlerinage et obtenir une carte prépayée DHARMMART e- pour la présenter aux guichets unifiés.

– A partir du vendredi 16 février 2024, se rendre au guichet unique au centre du gouvernorat de chaque pèlerin conformément au calendrier des guichets unfiés émis à cet effet, accompagné des documents suivants :

* Passeport valable jusqu’à fin décembre 2024.

* Une copie de la carte nationale d’identité.

* 3 photographies sur fond blanc.

* Certificat de vaccination contre le « Covid 19 ».

* Certificat VISABIO bio.

