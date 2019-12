Le ministère des affaires sociales appelle à l’achèvement des procédures d’enregistrement au programme de ” sécurité sociale ” avant le 15 janvier 2020

Le ministère des affaires sociales a appelé mardi les bénéficiaires du programme national d’aide aux familles démunies, du soin gratuit et de la tarification réduite à parachever les procédures d’enregistrement dans la banque de données relative aux familles démunies et aux familles à revenu limité du programme de sécurité sociale avant le 15 janvier 2020.

Dans un communiqué publié mardi, le ministère a souligné que les familles non inscrites à ce programme doivent s’adresser à l’unité de protection sociale la plus proche de leur lieu de résidence afin de parachever les mesures d’inscription sachant qu’à partir du 15 janvier 2020, les familles non inscrites ne pourront plus bénéficier de ce programme.