Le ministère des affaires sociales octroi des aides à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire

Le ministère des affaires sociales a consacré une aide financière de 100 d au profit de 500 mille élèves issus de familles pauvres et à revenu limité à l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, a annoncé mardi le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi.

Il a précisé au cours d’une conférence de presse tenue au siège de son département, que cette aide, fournie conjointement par le ministère et l’organisation de l’UNICEF, sera octroyée aux familles bénéficiaires du programme « Amen social ».

Le ministre des affaire sociales a indiqué que son département accordera une aide sociale d’un montant de 120 d qui sera remise à 30 mille étudiants, alors que 18 mille élèves du cycle préparatoire inscrits dans les écoles publiques bénéficieront d’une subvention d’une valeur de 100 d en coordination avec le ministère de l’éducation.

Le ministère des affaires sociales fournira des aides conjoncturelles au profit des élèves et étudiants issus de familles pauvres, qui consistent en des fournitures scolaires et des cours particuliers aux élèves, a-t-il ajouté.

S’agissant du secteur de l’éducation spécialisée, le ministère distribuera 20 bus au profit de 14 mille élèves porteurs de handicaps dans les centres spécialisés relevant des associations œuvrant dans le secteur des handicapés et remettra 150 chaises roulantes aux élèves et étudiants avant la rentrée scolaire.

Ezzahi a affirmé que son département a procédé à la régularisation de la situation professionnelle d’environ 1018 enseignants dans le domaine de l’éducation sociale à travers des contrats de travail.

Il a souligné que les ateliers de travail organisés par le centre international de promotion des personnes handicapées et ses 24 centres pilotes démarreront au cours de cette nouvelle année scolaire.

