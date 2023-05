 Ezzahi rend hommage à 28 employés dans les secteurs public et privé et à 9 entreprises

Le ministère des affaires sociales a remis lundi, lors d’une cérémonie organisée à l’occasion de célébration de la journée mondiale du travail, les prix du travailleur exemplaire au titre de l’année 2022 à 28 employés dans les secteurs public et privé, les prix du progrès social et des commissions consultatives des entreprises et des délégations des travailleurs et le prix national de la santé et de la sécurité au travail à 9 entreprises.

Le ministre des affaires sociales Malek Ezzahi a indiqué dans une allocution prononcée à cette occasion, que cette cérémonie d’hommage est organisée chaque année par le ministère à l’occasion de la fête du travail, en guise de reconnaissance et de considération aux efforts déployés par les travailleurs et leur dévouement dans l’accomplissement de leur travail.

A cette occasion il a souligné que le dialogue social se poursuivra avec les partenaires sociaux et économiques en vue de favoriser toutes les conditions appropriées pour la bonne marche du travail, relevant la contribution des organisations nationales à l’édification de la Tunisie et leur rôle d’avant garde dans la réalisation du progrès.

Le prix du travailleur exemplaire dans les secteurs public et privé, décerné aux employés qui se sont distingués par leur dévouement et leur contribution au renforcement de la production et la qualité a été attribué à:

-Kalthoum Draoui (présidence du gouvernement)

-Lamia Torchani (ministère du transport)

-El Aid Ayedi ( ministère de l’agriculture, des ressources hydriques et de la pêche)

– Boutheina Brahim Jallouli (ministère de l’éducation)

-Naoufel Turki (ministère de la défense)

-Mohamed ghaieth cherif (ministère de l’équipement)

-Omar Boughmoura (ministère des affaires sociales)

-Mehyar Hammadi (ministère de la famille)

-Ramzi Bessaadi (ministère de la justice)

-Amel Atigue (ministère de la santé)

-Aymen Hemissi (ministère des finances)

-Hassen Amiri (ministère de l’éducation)

-Karim Ben Salem (ministère de l’intérieur)

-Basma Tagorti (Production international compagny-Bizerte)

-Aymen mastouri (Délice- Jendouba)

-Meriem mansouri (Lioni- Sousse)

-Leila Jedidi (STEG)

-Mohamed moncef Jedli (Tunisie Telecom- Kasserine)

-Mefteh Bouzidi (STE COALA)

-Jamel Ben farh (office des terres domaniales-Sidi Bouzid)

-Adel Berrajeh (société régionale de transport- Médenine)

-Mohamed Salah Hamrouni (Office national d’assainissement- Tozeur)

Le prix du progrès social qui récompense les entreprises publiques et privées qui se sont distinguées par leurs efforts constant à promouvoir les conditions de travail de leurs employés et de consolider le dialogue et la concertation au sein de l’entreprise a été décerné à:

-Lassaad Bouslema ( Ste supertic)

-Zayed Trabelsi (Ste Sumito Riko Groupe)

-Ste Amphenol Tuchel (Ulrich troestor-Zaghouan)

-Walid M’hadhbi (Ste internationale de lavage Zaghouan)

-Majid Athime (Ste de cimenterie de Gabes)

Le prix des commissions consultatives des entreprises et des délégations des travailleurs qui se sont distingués par leur contribution à la promotion des rapports professionnels au sein de l’entreprise a été attribué à Walid Hafsa ( Groupe Politex-Nabeul)

Le prix national de la santé et de la sécurité au travail qui récompense les entreprises privées pour leur efforts continus en matière de santé et sécurité au travail et de prévention des risques professionnels a été décerné à :

-Afef Ftouhi (Ste Fresenius Kabi-Nabeul)

– Ste Nani SARL (Volker Kasten-Nabeul)

-Hichem Elloumi (COFICAB)

- Publicité-