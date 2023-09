Le Ministère des Domaines de l’Etat récupère 106,5 hectares de ses terres à Kairouan et Kasserine

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Kairouan ont récupéré jeudi, 21 septembre 2023, une partie d’un terrain domanial public situé dans la région de Zroud, dépendant de la délégation de Kairouan Sud. Le ministère des Domaines de l’Etat a précisé, dans un communiqué, que ce terrain d’une superficie de 66,5 hectares, a été récupéré, et ce, conformément à une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région. A Kasserine, les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des affaires foncières ont, également, récupéré une propriété agricole d’une superficie de 40 hectares, située dans la délégation de « Sbeitla » dans la région de Maslak Ashams (gouvernorat de Kasserine) . Et de préciser que cette propriété avait été illégalement occupée et exploitée par des tiers sans droit légal. » La récupération de cette propriété a été réalisée conformément à une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région, en présence des différentes autorités sécuritaires et administratives concernées » a fait savoir le département des Domaines de l’EtatIl convient de noter que la propriété récupérée a été remise aux services de l’office des terres domaniales (OTD) pour une gestion temporaire, en attendant sa réaffectation dans les délais les plus brefs conformément aux dispositions légales en vigueur.

