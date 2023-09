Le ministère des domaines de l’Etat récupère 3 terrains domaniaux agricoles d’une superficie totale de 17 hectares à Manouba

Les services de la direction régionale des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières de Manouba ont récupéré, vendredi 15 septembre 2023, trois terrains domaniaux agricoles.

Selon un communiqué publié, le ministère des domaines de L’Etat a indiqué que le premier terrain fait partie des lots destinés aux jeunes agriculteurs est situé dans la délégation de Tebourba, couvrant une superficie de 8 hectares.

Et de préciser que les deux autres biens font partie des propriétés dispersées et sont situés dans la délégation de Mornaguia.

Le premier couvre une superficie de 7 hectares, tandis que le deuxième couvre 2 hectares. Ils ont été saisis illégalement par autrui.

« La récupération de ces terrains a été réalisée suite à l’application de deux décisions d’évacuation émises par le gouverneur de la région, en présence des autorités locales, sécuritaires et administratives concernées par la question « , a fait savoir la même source.

Les terrains récupérés ont été remis aux services de l’Office des Terres Domaniales(OTD), représentés par l’unité de gestion des biens récupérés dans le Grand Tunis, en vue de leur réaffectation ultérieure.

