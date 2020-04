Le ministère des Finances agit de manière proactive afin d’élaborer un ensemble de réformes

Le ministre des Finances, Mohamed Nizar Yaich, a indiqué que son département agit de manière proactive afin d’élaborer un ensemble de réformes, à moyen terme, à dessein de renforcer les fondements de l’économie tunisienne, de faire face à l’économie parallèle et d’instaurer un environnement favorable à la production.Il a ajouté, lors d’une entrevue, qu’il a eu, vendredi, avec le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Tabboubi, que le gouvernement est déterminé à préserver le tissu économique durant cette crise résultant de la pandémie du covid-19, et à définir les mécanismes permettant de préserver les emplois et les droits de la classe ouvrière au sein des entreprises économiques, ainsi qu’à offrir des conditions de vie décentes aux personnes démunies.Selon un communiqué publié par le ministère des Finances sur sa page officielle facebook, les deux parties ont mis l’accent, lors de cet entretien, sur l’importance de la coopération, durant cette conjoncture, afin d’atténuer les répercussions de la crise sur l’économie et la société.De son côté, Tabboubi a réitéré la volonté de l’UGTT d’œuvrer pour préserver le rôle économique et social de l’entreprise et pour protéger les employés.Il a souligné, en outre, l’importance du travail d’équipe afin de définir les solutions adéquates, en mesure de nous permettre de surmonter la pandémie du coronavirus.Il convient de noter que le gouvernement a approuvé, récemment, l’application d’une retenue d’un jour de travail sur les salaires des travailleurs, ainsi que d’autres mesures, ce qui a entraîné une divergence d’opinions entre les différents acteurs au sein du pays.