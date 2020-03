Le ministère des Finances appelle les contribuables à déposer leurs déclarations d’impôt

Le ministère des Finances a appelé, vendredi, les contribuables à déposer leurs déclarations d’impôt aux recettes des finances à partir du vendredi 13 mars 2020, et à ne pas attendre les dates limites fixées à cette fin.

L’appel du ministère intervient dans le cadre des mesures prises pour limiter la propagation du coronavirus, en évitant l’encombrement et les longues files d’attente qui peuvent menacer la sécurité des citoyens et des agents des recettes des finances.

Le ministère a également, invité les citoyens à garder un mètre de distance entre eux d’une part, et avec les guichetiers d’autre part, en cas d’absence de cloisons en verre. Il a, par ailleurs, rappelé l’importance d’adhérer au système de déclaration à distance.

A noter que les dates limites pour le dépôt des déclarations sont fixées comme suit :

– Le 16 mars pour les déclarations mensuelles des personnes physiques

– 25 mars pour les déclarations annuelles d’impôt sur les sociétés

– 28 mars pour les déclarations mensuelles des personnes morales

– 5 avril pour le paiement des vignettes