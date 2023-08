Le ministère des finances, en retard de quatre mois

Alors qu’on ne sait toujours rien des préparatifs du budget de l’Etat tunisien pour l’exercice 2023, ni de la prochaine loi de finance et à quelle sauce elle compte manger le contribuable tunisien, la scène économique et financière tunisienne attend toujours que le ministère des finances publie les résultats, même provisoires, de l’application du budget 2022. A fin … mars 2023, l’Etat avait pu mobiliser 10,713 Milliards DT (en hausse de 14,7 % en GA), et dépensé 9,217 Milliards (en hausse de 3,1 % en GA), dont plus de 5,214 Milliards DT en rémunérations.

Ce qui est certain, c’est que la ministre Sihem Nemsia en a donné l’exclusivité, le 9 août 2023, au nouveau chef de gouvernement. Ahmed Hachani sait ainsi sur quel pied (financier) danser, et combien sa spécialiste fiscale de ministre, compte lui en mobiliser. Analystes, médias, et bailleurs financiers attendront