Le ministère des Tics œuvre à améliorer la gouvernance SI

Le ministère des Technologies de la communication œuvre à améliorer la gouvernance dans le domaine de la sécurité informatique, à travers la révision des textes juridiques et le développement des législations dans ce domaine, a indiqué le ministre Nizar Ben Néji.

Intervenant, mardi lors de la 2ème session du dialogue Tuniso-français dans le secteur numérique, le ministre a souligné que le renforcement de la sécurité numérique et la protection de l’espace cybernétique national contre les attaques cybernétiques se réaliseront à travers la révision du cadre légal régissant le domaine de la cybercriminalité pour protéger les internautes dans l’espace numérique contre les menaces et les intrusions , ainsi que de la loi organisant la protection du cyberespace qui prend en considération la classification des données.

La Tunisie accorde un intérêt particulier au renforcement de la coopération internationale et l’échange des expériences, ainsi que pour diffuser la culture numérique et mieux sensibiliser quant à l’importance de la sécurité informatique , a précisé le ministère dans un communiqué publié mercredi à Tunis .

Le ministre a considéré, lors de cette rencontre organisée mardi 7 mars 2023, que le renforcement de la souveraineté numérique et de la cybersécurité constitue un pilier national de la stratégie nationale de transition numérique, soulignant que le ministère et les entreprises y relevant œuvrent à apporter des solutions pour restaurer la confiance numérique et sécuriser cet espace, notamment face aux nouvelles exigences posées par l’ouverture aux systèmes et applications globales qui pourraient entraver le processus de la transition numérique en Tunisie.

.Dans ce contexte, Ben Néji a mis l’accent sur l’importance de renforcer la souveraineté numérique et la protection de l’espace cybernétique, notamment avec la diversification des outils et les évolutions technologiques rapides , telles que l’internet des objets, l’intelligence artificielle et les services de la 5ème génération, qui ont constitué un nouveau mode de développement de plusieurs secteurs vitaux (le transport, la santé, l’agriculture.. ).

La 27ème session du dialogue numérique sur la souveraineté numérique a permis de passer en revue les expériences de la Tunisie et de la France sur la protection des infrastructures numériques ( les réseaux de communications et les câbles sous-marin, et le cloud computing ), ainsi que les principaux défis économiques, industriels et juridiques pour la protection des données des entreprises, des structures et des individus .

La 2ème session du dialogue tuniso-français dans le secteur numérique s’inscrit dans le cadre des recommandations de la coopération entre les gouvernements tunisien et français dans le domaine numérique, conclu le 3 juin 2021 à l’occasion de la tenue de 3ème édition du Haut conseil de la coopération tuniso-français, à travers l’organisation de sessions de dialogue bilatéral d’échange d’expériences.

- Publicité-