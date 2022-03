Le ministère du Commerce assure que l’importation des céréales est en cours sans aucun arrêt d’approvisionnement

Le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au ministère du Commerce, Houssem Eddine Touati, a assuré, vendredi, que les opérations d’importation et d’achat de céréales sont en cours, démentant tout arrêt au niveau de l’approvisionnement.

« Nous allons œuvrer à couvrir une partie de nos besoins en céréales à partir de notre production nationale. Pour ce qui est du reste, nous l’importerons de l’étranger », a-t-il souligné lors d’une conférence de presse organisée par la présidence du gouvernement, à Dar Dhiafa, à Carthage.

Selon lui, les spéculateurs ont profité de la conjoncture mondiale pour faire croire que la pénurie des matières premières est due à la guerre ukrainienne, provoquant ainsi, « un état de panique au sein de la population ».

Il a, dans ce contexte, indiqué que la campagne de lutte contre la spéculation qui s’est déroulée du 10 au 17 mars courant a abouti à la saisie de 333,82 tonnes de semoule, 1023,079 tonnes de farine, 1039,079 tonnes de pâtes, 252 tonnes de sucre, 69205 litres d’huiles et 25088 litres de lait.

Et d’ajouter que 75 personnes ont été placées en garde à vue, précisant que 1868 procès-verbaux ont été rédigés dans le cadre de cette campagne.

Il a, par ailleurs, fait savoir qu’un nouveau programme de contrôle sera lancé afin que le marché puisse retrouver son rythme d’approvisionnement normal.