Le ministère du Commerce fixe la marge bénéficiaire maximale de vente des produits de la pêche en détail

La marge bénéficiaire brute pour la vente des produits de pêche en détail a été plafonnée à 25%, a annoncé le ministère du Commerce et du Développement des Exportations.Et de préciser dans un communiqué publié, mercredi, que cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour protéger le pouvoir d’achat du consommateur durant le mois de Ramadan.Le 16 mars 2023, le département du Commerce a annoncé qu’il a fixé les prix de vente et les marges bénéficiaires maximales pour certains produits frais, à partir du 17 mars 2023 jusqu’à la fin du mois du Ramadan 2023. Le prix de poulet prêt à cuire a été fixé à 8,7 dinars/kg pour le grand public avec une marge bénéficiaire de 10% pour le détaillant. Pour les œufs, le prix a été fixé à 1,480 dinar, pour les quatre œufs avec une marge bénéficiaire de 15 millimes/œuf pour le grossiste et 15 millimes/œuf pour le détaillant. Pour ce qui est des fruits, la marge bénéficiaire maximale unifiée serait de l’ordre de 20%, à condition qu’elle soit plafonnée à 1,500 dinar/kg. Le ministère du commerce a également annoncé que les prix de vente au public des bananes et des pommes sont fixés, respectivement, à 5 dinars/ kg et à 4,5 dinars/ kg, et ce à partir du 9 mars 2023. Ces mesures ont été prises alors que le taux d’inflation a enregistré, en février 2023, une hausse atteignant 10,4%, contre 10,2% au cours du mois précédent, selon les données publiées, le 5 mars 2023, par l’Institut National de la Statistique (INS).

