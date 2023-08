Le ministère du Commerce fixe les marges bénéficiaires des bouteilles d’eau minérale

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé, jeudi, sa décision de fixer, à compter du 4 août 2023, les marges bénéficiaires maximales des bouteilles d’eau minérale, dans l’optique de maîtriser les prix, de garantir la transparence dans les circuits de distribution et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens.

Les marges bénéficiaires maximales seront plafonnées à 15% au niveau de la distribution de gros et à 20% pour ce qui est de la vente au détail, avec une augmentation de cinquante millimes à l’unité si les bouteilles sont réfrigérées, indique le ministère dans un communiqué.

Ainsi, le prix de vente maximal a été plafonné comme suit :

Bouteille d’eau de 0,5 L : 500 millimes (normale) / 550 millimes (réfrigérée)

Bouteille d’eau de 1,5 L : 750 millimes (normale) / 800 millimes (réfrigérée)

Bouteille d’eau 2 L : 900 millimes (normale) / 950 millimes (réfrigérée)

Le ministère a appelé les différents intervenants du secteur de la distribution des bouteilles d’eau minérale à respecter cette tarification, soulignant que les contrevenants seront passibles de sanctions conformément aux lois en vigueur.

