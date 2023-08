Le ministère du Commerce n’approvisionne plus les non classées en farine & semoule

Le ministère du Commerce et du Développement des Exportations a annoncé, jeudi, la décision d’interrompre l’approvisionnement en farine et semoule des boulangeries non classées.

Cette décision intervient suite à l’annonce faite par le groupement professionnel des boulangeries modernes relevant de la Confédération Nationale des Entreprises de Tunisie (CONECT) de suspendre, à partir du 1er août 2023, la fabrication du pain, dans toutes les régions de la République, explique le ministère dans un communiqué.

Et de souligner que la décision d’arrêter l’approvisionnement de ces boulangeries est conforme aux dispositions légales en vigueur et s’inscrit dans le cadre de ses prérogatives visant à réguler le marché.

Le ministère a ajouté que cette mesure sera appliquée à toutes les boulangeries qui ont recours aux produits subventionnés, sans exception, faisant observer qu’ »il est question de préserver les produits subventionnés contre toute tentative de détournement ».

