Le ministère du commerce met en place un programme de contrôle économique spécifique pour lutter contre les pratiques spéculatives

La direction générale de la concurrence et des recherches économiques au ministère du Commerce a mis en œuvre un programme de contrôle à l’occasion du mois de Ramadan 2023, pour lutter contre les dépassements continus dans les circuits de distribution et les imprévus de la recrudescence des pratiques spéculatives et du non-respect des prix au cours de ce mois saint.

Pour faire réussir ce programme de contrôle, malgré les moyens logistiques et les ressources humaines limités, un programme de contrôle anticipé a déjà été mis en œuvre à partir du 1er février 2023, s’ajoutant au programme de contrôle spécifique au cours du mois saint 2023 basé sur la réactivation des mesures de sanctions administratives (saisie, fermeture, interdiction de l’approvisionnement).

Le nombre des agents mobilisés pour le contrôle économique s’élève au mois de Ramadan à près de 600 agents, alors que le nombre des points de vente répartis à travers tout le pays dépasse les 330 mille points de vente, toutes catégories confondues.

Le programme de contrôle économique conçu pour le mois saint, vise à intensifier le contrôle quotidien et qualitatif dans les circuits de distribution afin de lutter aux différentes pratiques illicites et spéculatives et les dépassements pervertissant la transparence des transactions commerciales et les prix, tout en focalisant sur les produits de consommation quotidienne et saisonnière au cours du mois saint et de la fête de l’Aïd.

Le contrôle économique concernera la couverture sur terrain tout au long de la journée ; des équipes permanentes sur les marchés (en gros et de détail) des équipes mobiles (matinales et nocturnes), des campagnes sectorielles (nationales et interrégionale) et des opérations d’interventions qualitatives et communes).

Au cours de la première quinzaine du mois saint, les contrôleurs focaliseront sur les produits agricoles frais, les produits subventionnés, les produits alimentaires en général, les boulangeries et les pâtisseries traditionnelles.

Pour la deuxième quinzaine du mois saint, les efforts seront focalisés sur les espaces de loisirs, les cafés, les vêtements et les chaussures, les jouets ainsi que sur les moyens nécessaires pour fêter l’Aïd, car les familles tunisiennes se sont habituées à faire leurs courses au cours de cette période, durant laquelle des dépassements sont enregistrées dont la vente conditionnée dans les espaces de loisirs et des cafés et le non respect des prix.

- Publicité-