Le ministère du commerce répond et précise

Contrairement à ce qui a été publié sur votre site Internet (Africanmanager) concernant l’acquisition par le ministère du Commerce et du Développement des exportations d’une voiture fonctionnelle d’une valeur de 124 mille dinars, et conformément au droit de réponse, le ministère souhaite nier ces tromperies et mensonges sans fondement et en apportant des éclaircissements sur la véracité de cette transaction, puisqu’il a été décidé d’acquérir deux voitures fonctionnelles (et non une voiture) pour le Conseil de la Concurrence, une des institutions affiliées au ministère, en plus d’une voiture utilitaire.

Le ministère a annoncé avoir lancé un appel d’offres pour l’acquisition de 11 voitures de service, d’une valeur de 682 mille dinars au profit de corps du contrôle économique, alors que l’âge de son parc automobile dépassait dix ans, ce qui imposait le recours aux voitures de certaines institutions sous tutelle, et de mener des opérations de contrôle contre le monopoles et la spéculation.

Il importe d’affirmer qu’il a été procédé à ces achats, dont les crédits ont été programmés et que les crédits liés à cet effet ont été alloués au budget du Ministère au titre de l’année 2023, de même qu’ont été publiés des résultats de l’appel d’offres pour ces achats et publiés sur le site des marchés publics en toute transparence et conformément aux modalités en vigueur.

Des crédits ont également été alloués pour l’acquisition de véhicules de service pour le ministère dans le cadre du budget 2024, qui a été approuvé par l’Assemblée des représentants du peuple, afin de renouveler la flotte et de soutenir davantage l’aspect logistique du corps de contrôle afin qu’il puisse mener ses tâches de contrôle autant que possible.

NDLR : Peut-on taxer de « tromperie et mensonges », dans cette réponse rédigée en langue arabe pour réponde à un article rédigé en langue française, des données puisées directement et dûment publiées sur le site des marchés publics comme indiqué par le lien hypertexte que nous avons inséré dans notre article ?

Faudra-t-il, en outrer respecter les procédures réglementaires d’envoi d’un droit de réponse, et de faire la différencier avec un simple communiqué de presse publié sur le site fb du ministère.