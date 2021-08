Le ministère du Tourisme appelle les professionnels du secteur à participer massivement, à la journée portes ouvertes de vaccination

Le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a appelé, samedi, ses agents et cadres ainsi que tous les professionnels du secteur parmi les inscrits sur la plateforme EVAX à participer, massivement, à la deuxième journée portes ouvertes consacrée à la vaccination anti-covid-19 prévue le 15 août 2021.

Le département du Tourisme a appelé aussi l’ensemble des fédérations professionnelles des secteurs du tourisme et de l’artisanat à sensibiliser davantage leurs affiliés à l’importance de la vaccination, afin de préserver leur santé et garantir la reprise de l’activité touristique rapidement.

La deuxième journée de vaccination intensive contre la Covid-19, prévue dimanche 15 août 2021, est réservée aux personnes âgées entre 18 et 39 ans (nées entre le 9 aout 1981 et le 15 août 2003) inscrits sur la plateforme Evax jusqu’au 10 août inclus, y compris les étudiants inscrits sur la plateforme de vaccination du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Plus d’un demi-million de citoyens ont reçu une dose de vaccin contre le Covid-19, durant la première journée portes ouvertes de vaccination qui s’est tenue, le 8 août dernier. Elle était destinée à la population de 40 ans et plus.