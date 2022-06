Le ministère du tourisme et des responsables de la région de Lombardie préparent une convention de partenariat entre les deux parties

Des responsables du ministère tunisien du Tourisme d’une part et des représentants du Conseil régional de la région de Lombardie (nord de l’Italie) et de la ligue italienne du conseil des municipalités ainsi que des régions européennes d’autres part ont convenu, mercredi, à Tunis de conclure une convention de partenariat sur leurs programmes de coopération futurs.

Les deux parties ont eu une rencontre avec le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belhassine dans le cadre de la visite de travail effectuée par les responsables italiens à Tunis du 21 au 25 juin 2022, selon une communiqué publié par le département ministériel sur sa page officielle « facebook ».

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du suivi de la visite de travail effectuée par le ministre du Tourisme à Milan (Italie), les 10 et 11 avril 2022, en marge de la participation tunisienne au salon international du Tourisme.

Les deux parties ont débattu notamment des opportunités de coopération avec le conseil régional de la région de Lombardi, de la ligue italienne du conseil des municipalités et des régions européennes, et les moyens susceptibles de mettre en œuvre des programmes de partenariat dans plusieurs domaines de manière à contribuer à diversifier le produit touristique tunisien.Il s’agit également de tirer profit de l’expérience italienne dans les domaines de la formation touristique et de la valorisation du patrimoine matériel et immatériel tunisien et de l’artisanat en vue de favoriser la commercialisation de la destination tunisienne, de consolider les fondements du tourisme durable et d’aider à la mise en place des circuits touristiques en rapport avec le patrimoine culinaire des deux pays.