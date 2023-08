Le ministère du Transport soutiendra les projets de création des entreprises citoyennes dans le secteur

Le ministère du Transport soutiendra les projets de création d’entreprises citoyennes dans le secteur du transport et promet d’en faciliter les procédures en s’inspirant des projets en cours dans d’autres, selon un communiqué du ministère du Transport publié mercredi, à l’issue d’une séance de travail consacrée à cette question.

Présidant cette séance, le ministre du Transport, Rabii Majidi a mis l’accent sur la nécessité de garantir la pérennité et la rentabilité de ces entreprises, Il a, également, souligné que les entreprises en question devront réaliser les objectifs escomptés notamment, en termes de continuité et de régularité des services fournis, et ce, tout en prenant en considération leur caractère social et les textes juridiques régissant le secteur.La séance a permis de passer en revue les volets juridiques et financiers relatifs à la création d’entreprises citoyennes et de prendre connaissances des mesures adoptées dans d’autres secteurs.

