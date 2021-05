Le ministère libyen de l’Habitat et de la Reconstruction contractera avec des sociétés tunisiennes du secteur

Le ministère libyen de l’Habitat et de la Reconstruction contractera avec des sociétés tunisiennes dans le domaine de l’habitat, a révélé mercredi, le président du conseil des affaires tuniso-africaines, Issam Ben Youssef.

- Publicité-

Le premier projet sera réalisé dans ce cadre à travers la Société Nationale ‘Immobilière de Tunisie (SNIT), en partenariat avec le secteur privé, a ajouté Ben Youssef.

Il a également été convenu de créer une commission mixte tuniso-libyenne chargée de suivi du programme de coopération et de l’identification de sociétés capables techniquement et financièrement à exercer sur le territoire libyen ainsi que la coordination entre les deux ministères dans les domaines de l’habitat, la reconstruction et l’infrastructure de base.

Le ministère de l’Habitat s’est engagé à donner la priorité aux entreprises tunisiennes dans l’exécution et le parachèvement des projets.

En outre, Ben Youssef a fait savoir que plusieurs projets d’urgence comme les routes seront bientôt présentés aux entreprises tunisiennes capables techniquement et financièrement pour les exécuter dans les plus brefs délais.

Les rencontres entre les responsables politiques libyens et tunisiens s’inscrivent dans le cadre du premier salon tuniso-libyen organisé du 23 au 25 mai 2021 à Tripoli par le conseil des affaires tuniso-africaines en partenariat avec la chambre libyenne du commerce, de l’industrie et de l’agriculture.

Cette occasion a ouvert la porte aux entreprises tunisiennes publiques et privées pour accéder au marché libyen et partant vers l’Afrique, selon Ben Youssef qui a appelé les entreprises tunisiennes à exploiter au mieux cette opportunité, à intensifier leur présence sur le marché et à créer de nouveaux postes d’emplois.