Le ministère public auprès du pôle économique et financier ordonne de placer en garde à vue des gérants de sociétés et des pharmaciens

Le ministère public auprès du pôle économique et financier a ordonné de placer en garde à vue deux gérants de sociétés et deux pharmaciens travaillant dans deux sociétés de fabrication de médicaments ainsi qu’un gérant représentant à Tunis d’un centre de recherches médicales à l’étranger, dans une affaire de distribution de médicaments n’ayant pas obtenu de certificats d’équivalence thérapeutique.

Un troisième gérant de société qui est en état de fuite à l’étranger fait l’objet d’un mandat de recherche dans la même affaire, a indiqué jeudi le bureau de l’information et de la communiqué à la direction générale de la garde nationale.

La brigade de recherches de la garde nationale d’El Aouina s’est saisie de cette affaire après des suspicions de corruption au niveau des procédures de distribution de médicaments non conformes à la loi durant la période 2015-2019 par 6 sociétés de fabrication de médicaments.

