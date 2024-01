Le ministre chinois des AE en visite en Tunisie les 14,15 et 16 janvier

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, effectue une visite officielle en Tunisie les 14, 15 et 16 janvier courant, indique un communiqué publié, mercredi, par le département des Affaires étrangères.

Le communiqué a été publié à l’issue d’un entretien qui a eu lieu, mardi, au siège du ministère, entre le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar, et l’ambassadeur de Chine à Tunis, Li Wan.

La visite du ministre chinois en Tunisie intervient en concomitance avec la célébration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques tuniso-chinoises, précise le département.

L’entretien a été l’occasion d’évoquer les relations d’amitié et de coopération entre la Tunisie et la Chine et de passer en revue les préparatifs pour les prochaines échéances bilatérales.

Nabil Ammar s’est, à cette occasion, félicité des relations de coopération privilégiées unissant les deux pays, soulignant l’attachement de la Tunisie à les renforcer et les développer davantage au service des intérêts des deux pays et peuples amis.

