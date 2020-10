Le ministre de la culture renvoyé

Dans un bref communiqué publié sur la page officielle fb du premier ministère, il est indiqué que le chef du gouvernement tunisien Hichem Mechchi a décidé de démettre Walid Zidi et de le décharger de ses fonctions de ministre des affaires culturelles.

Habib Ammar, actuel ministre du tourisme à été chargé de l’intérim.

Le communiqué du chef du gouvernement ne dit rien sur les causes de ce renvoie, mais une vidéo mise en ligne par une TV arabe, montrait l’ancien ministre de la culture se révolter contre la décision de fermeture des espaces culturel pour cause de Covid-19 et annoncer publiquement qu’il n’est pas là pour appliquer les décisions du chef du gouvernement. Walid Zidi avait été une première fois écarté de la liste du gouvernement avant le vote de confiance, et remis en selle par le chef de l’Etat Kais Saied