Le ministre de la Défense Nationale en visite à des établissements militaires

Le ministre de la Défense Nationale, Imed Memmich, a effectué, dimanche soir, une visite d’inspection à un nombre d’établissements militaires à Tunis, où il s’est enquis de leurs conditions de travail et de leur aptitude matérielle et logistique.

Le ministre a appelé les militaires à faire preuve de vigilance et de prudence et à être constamment prêts à faire face à toutes éventuelles menaces.

I Memmich a, par ailleurs, ses vœux du nouvel an, aux militaires des différents départements et à leurs familles, ainsi qu’à tous le personnel et les employés civils relevant du ministère de la Défense nationale

