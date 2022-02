Le ministre de la Défense reçoit l’ambassadeur des États-Unis à Tunis

Le ministre de la Défense nationale Imed Memmiche a reçu, mardi, l’ambassadeur des États-Unis à Tunis Donald Blome.

L’entretien a porté sur le renforcement de la coopération militaire entre les deux pays, indique un communiqué du département de la Défense.

Le ministre a souligné, à cette occasion, l’importance du partenariat stratégique avec les États-Unis en matière de défense, la coopération militaire tuniso-américaine ayant connu, ces dernières années, un rythme croissant dans divers domaines, ce qui a contribué à améliorer la promptitude opérationnelle des forces armées tunisiennes.

L’ambassadeur américain a pour sa part exprimé la disposition de son pays à poursuivre l’appui apporté à la Tunisie en ce qui concerne la sécurisation des frontières, la formation, l’entrainement et l’aide technique.

Il a, en outre, salué les progrès et les réalisations accomplies par l’institution militaire, et le haut niveau de la coopération militaire entre Tunis et Washington.