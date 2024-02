Le ministre de la Santé inspecte les conditions de fabrication, de conditionnement et de stockage des vaccins et sérums à l’Institut Pasteur de Tunis

Le ministre de la santé, Ali Mrabet, a pris connaissance des conditions de fabrication, de conditionnement et de stockage des vaccins et sérums, hier vendredi, lors d’une visite effectuée à l’Institut Pasteur à Tunis.

Selon un communiqué publié par le département de la santé, le ministre s’est informé du déroulement du travail dans l’unité de production des vaccins contre la Tuberculose (BCG), ainsi que dans les services techniques et le service Assurance Qualité relevant de l’unité.

Il a valorisé, A cette occasion, les efforts du personnel et des agents de l’Unité de Production de Vaccins et de tous les employés de l’Institut Pasteur de Tunisie, qui constitue un acquis important pour la Tunisie et une référence régionale et internationale au niveau de la production de vaccins et des sérums et de la recherche médicale et scientifique.