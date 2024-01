Le ministre de la santé rencontre les membres du nouveau bureau du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie

Une séance de travail a été tenue hier mardi entre le ministre de la Santé, Ali Mrabet, et les membres du nouveau bureau du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens de Tunisie, au siège du ministère à Tunis.

Le ministre a souligné, à cette occasion, la détermination du département à renforcer le métier de pharmacien à travers la mise en place de plusieurs mesures, dont la réforme de la loi organisant les professions pharmaceutiques, l’achèvement de la création de l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’ouverture de nouvelles opportunités au profit des jeunes pharmaciens, selon un communiqué publié par le ministère.

Mrabet a mis en valeur le rôle important des pharmaciens dans leurs différentes branches et leurs efforts déployés pendant la pandémie de la Covid-19 ainsi qu’en matière de prévention, soulignant le grand rôle du Conseil de l’ordre des pharmaciens dans la promotion de la profession et de son rôle dans le domaine de la formation des pharmaciens et de leur encadrement pour accomplir leurs nobles tâches au sein du système national de santé.