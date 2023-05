Le ministre de la santé souligne la nécessité d’améliorer les conditions de stockage des médicaments

Le ministre de la santé, Ali Mrabet a souligné la nécessité d’améliorer le stockage des médicaments et de parfaire leur distribution.

Le ministre qui s’est rendu, hier lundi, au comptoir de distribution à la cité nationale du médicament à Ben Arous relevant de la pharmacie centrale de Tunisie, a mis l’accent sur l’importance de bien sauvegarder et sécuriser le stock national de médicaments et de fournitures médicales afin de répondre aux besoins des citoyens, lit-on dans un communiqué du ministère de la Santé.

A cette occasion, le ministre de la santé a pris connaissance des conditions de conservation et de stockage des médicaments ainsi que des processus de leur distribution aux différents établissements hospitaliers et centres régionaux relevant de la pharmacie centrale, ainsi que du stock disponible de produits pharmaceutiques.

