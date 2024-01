Le ministre de la santé souligne l’importance du renforcement des projets de numérisation du secteur de la santé en Tunisie

Le ministre de la santé, Ali Mrabet a souligné, samedi à Sousse, à la clôture du premier forum scientifique sur les technologies de la santé, l’importance du renforcement des projets de numérisation du secteur de la santé en Tunisie, s’agisssant, notamment, de la maîtrise de la technologie dans les domaines médical et pharmaceutique.

Au terme de cette rencontre, organisée par le centre informatique du ministère de la santé, en partenariat avec le fabricant chinois Huawei et ses partenaires, le ministre a salué les efforts déployés par les organisateurs du forum qui constitue, a-t-il dit, un espace pour l’échange d’expériences entre professionnels de santé et experts en technologie.

Le forum dont les travaux se sont poursuivis pendant deux jours s’inscrit dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.

