Le ministre de l’Agriculture appelle à la valorisation des plantes indigènes

Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche Abdelmonem Belati a relevé lors de l’ouverture d’un Forum euro-méditerranéen sur la valorisation des plantes indigènes situées au Nord de la Tunisie et de la Sicile ‘Italie), à l’impératif de valoriser ces plantes, dont les vertus ont été approuvées dans le domaine alimentaire et industriel, à travers les chaînes de valeur .

Selon un communiqué publié par le ministère de l’agriculture, le ministre a souligné que la sécurité alimentaire consiste à miser sur une agriculture de connaissance basée sur la recherche scientifique, la formation et la vulgarisation agricole et à mettre en œuvre toutes les ressources naturelles disponibles .

Il a également, souligné l’importance du rôle des partenaires de la Tunisie, l’Italie et l’Union Européenne (UE) dans le renforcement des projets de développement qui contribuent dans la création de la richesse et des emplois aux jeunes .

De son côté, la ministre de l’Environnement Leila Chikhaoui a souligné le rôle que joue la Banque nationale des gènes (BNG) dans la préservation du patrimoine génétique local en ressources naturelles, à intérêt économique, écologique et médicinal, notamment les variétés importantes des plantes menacées de disparition .

Les deux ministres ont visité, à cette occasion, une foire tenue en marge du forum et ils ont pris connaissance des produits exposés ( des huiles végétales, parfums et des produits alimentaires et cosmétiques extraits et valorisés à partir des plantes indigènes existant en Tunisie .

Ce forum a réuni un nombre des cadres des ministères de l’Agriculture, de l’Economie, de l’Environnement, du Tourisme et de l’Enseignement supérieur et de l’Industrie, ainsi que des représentants de la profession et des chercheurs en Tunisie et à l’étranger.

