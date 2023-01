S. Saïed confirme les opportunités d’investir dans les énergies renouvelables

Le ministre Samir Saïd a souligné, lors d’une réunion avec un certain nombre d’investisseurs norvégiens, ce mercredi 18 janvier 2023, la disponibilité d’importantes opportunités d’investissement en Tunisie dans les énergies renouvelables et l’hydrogène vert.

Lors d’un communiqué sur sa page facebook, le ministère de l’économie a indiqué, en marge d’un séminaire auquel a participé la délégation tunisienne, que les partenaires sociaux des deux pays ont signé un protocole d’accord stipulant l’établissement d’une coopération étroite et à long terme.

Saied a souligné à cette occasion que l’économie verte et l’économie circulaire ont fait l’objet d’une grande attention dans les grandes orientations incluses dans la vision stratégique de la Tunisie à l’horizon 2035 et dans le plan de développement 2023-2025, et que cela offre des opportunités importantes et ouvre de grandes perspectives pour renforcer la coopération, l’investissement et le partenariat dans ces domaines, dans lesquels la Norvège a acquis une vaste expérience.