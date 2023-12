Le ministre de l’éducation inaugure l’école primaire Farhat Hached au Kram

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a inauguré lundi l’école primaire Farhat Hached au Kram, après l’achèvement des travaux de réhabilitation et de maintenance.

« Ces travaux consistent en la construction et l’équipement de plusieurs salles de classe, d’une salle multidisciplinaire dotée de plusieurs ordinateurs, la maintenance des réseaux d’électricité et d’eau potable ainsi que la construction de la clôture de l’école », selon un communiqué publié par le ministère de l’éducation

A cette occasion, le ministre a assisté à des spectacles d’animation réalisés par les élèves et leur enseignants.

