Boughdiri se rappelle du slogan « une école moderne au dessus de chaque colline »

Le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a participé à une réunion de haut niveau des présidents des conseils éducatifs arabes qui a été organisée jeudi au siège de l’organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

Le ministre de l’éducation a souligné l’engagement à mettre en œuvre les recommandations du sommet sur la transformation de l’enseignement, rappelant le lancement de la consultation nationale sur la réforme du système éducatif et de l’enseignement et le conseil supérieur de l’éducation énoncé dans la nouvelle constitution.

Boughdiri a rappelé le projet de l’école de la Tunisie du futur qui a été lancé par le ministère de l’éducation sur le thème « une école moderne au dessus de chaque colline » qui permettra de connecter 3300 écoles à internet à haut débit au cours de l’année scolaire 2024.

