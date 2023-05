Le ministre de l’éducation souligne les efforts déployés afin de réussir l’année scolaire

Le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri a écarté vendredi, la possibilité d’une année blanche suite à un attachement des syndicats de l’enseignement secondaire et de base à la décision de rétention des notes. Le ministère met tout en œuvre pour réussir l’année scolaire en cours, a-t-il affirmé. Dans une déclaration à la TAP en marge de l’ouverture des travaux de l’atelier national des projets pédagogiques à Hammamet, Boughdiri a réaffirmé le travail incessant pour réussir l’année scolaire. Il a souligné le progrès réalisé au niveau des négociations avec la partie syndicale afin de sortir de la crise actuelle et trouver une solution. Une réunion a été tenue vendredi matin avec la partie syndicale pour examiner les solutions possibles, a rappelé le ministre. Boughdiri a rassuré les familles tunisiennes concernant la fin de cette année scolaire soulignant que les élèves passeront leurs examens dans les dates fixées et auront leurs notes des premier et second trimestre. Les préparatifs sont en cours pour la tenue des examens nationaux dans les meilleures conditions, a précisé Boughdiri, affirmant la disposition du ministère et de ses ressources matérielles et humaines afin de garantir un bon déroulement de ces examens. Il a noté lors de son allocution prononcée, l’impératif de favoriser un environnement sain adapté aux attentes des élèves tout en les aidant à promouvoir leurs compétences dans différents domaines et ancrer le sentiment d’appartenance à notre patrie. De son côté le commissaire régional de l’éducation à Nabeul, Zakaria Dassi, a précisé que le commissariat régional de l’éducation accueille, en partenariat avec la direction générale du cycle primaire au ministère de l’éducation, l’atelier national des projets éducatifs et pédagogiques en milieu scolaire qui comporte les productions des enseignants dans différents domaines. Une manifestation, a-t-il dit, organisée périodiquement dans les différentes régions du pays permettant de valoriser les efforts des enseignants et des élèves, d’enrichir la vie scolaire et contribuer au développement des compétences de l’enfant.

