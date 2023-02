Le ministre de l’enseignement supérieur affirme le soutien aux étudiants étrangers en Tunisie

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a affirmé le soutien de son département aux étudiants étrangers en situation légale.

Boukthir a rappelé, lors de sa rencontre, hier vendredi au siège du ministère, avec une délégation de l’association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie (AESAT), les instructions que le Président de la République a données dans son allocution du 23 février 2023 à tous les responsables pour garantir les conditions propices aux africains établis en Tunisie. Boukthir, a, à cette occasion, affirmé le souci du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des différentes composantes du système universitaire tunisien de permettre aux étudiants étrangers de poursuivre leurs études en Tunisie dans les meilleures conditions dans le respect de la loi.

Les représentants de l’AESAT ont appelé les différentes structures concernées à intervenir pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils rencontrent.

