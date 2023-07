Boukthir appelle à accroitre les efforts internationaux pour faire face aux changements climatiques

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Moncef Boukthir, a souligné lors de sa participation à distance, aux travaux de la 14ème conférence sur l’environnement et le développement, l’importance de la coopération internationale. Il a également affirmé l’impératif d’échanger les idées face aux défis multiples imposés par les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, indique un communiqué du ministère rendu public.

Boukthir a signalé, lors de cette conférence organisée à Cuba le 4 juillet courant, avec la participation des ministres de l’environnement, des sciences et de technologie et de l’innovation du groupe des 77 et de la Chine, la nécessité de consolider les initiatives internationales appuyant l’exploitation des sciences et des technologies afin d’atteindre les objectifs du développement durable. Boukthir a mis en exergue, à cette occasion, l’adoption par la Tunisie d’un nouveau modèle de développement à travers la stratégie de l’année 2035, se basant sur un système national, de recherches scientifiques, qui représente un pilier de l’économie du savoir.

L’université tunisienne s’est adaptée aux besoins en matière de formation des futurs diplômés et des chercheurs dans les domaines des énergies renouvelables et de l’environnement, a notamment fait remarquer Boukthir. La Tunisie qui n’a jamais cessé d’appeler à l’accroissement des efforts internationaux afin de faire face aux états d’urgence et catastrophe naturelle, est fortement exposée aux changements climatiques à l’instar des autres pays du Sud, a encore noté Boukthir.