Le ministre de l’enseignement supérieur rencontre l’ambassadeur d’Italie

Les programmes de coopération entre la Tunisie et l’Italie dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ont été au centre de la rencontre du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Moncef Boukthir, hier jeudi, au siège du ministère, avec l’ambassadeur d’Italie à Tunis, Alessandro Prunas.

Selon un communiqué publié vendredi par le département, les deux parties ont discuté de la prochaine visite de la ministre italienne de l’Enseignement supérieur et de la Recherche au cours du mois de mai prochain en Tunisie et exprimé leur volonté de structurer davantage cette coopération en signant, à l’occasion de cette visite, un accord de coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, permettant d’identifier les domaines prioritaires de coopération pour les deux pays

Les deux parties ont également souligné la nécessité d’œuvrer pour diversifier davantage la coopération entre la Tunisie et l’Italie dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et de la soutenir sur les plans bilatéral et multilatéral afin de parvenir à un véritable partenariat stratégique.