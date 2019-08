Le ministre de l’Industrie et des PME visite plusieurs projets à Sidi Bouzid

Le projet d’approvisionnement du gouvernorat de Sidi Bouzid en Gaz naturel pour un coût global de 40 millions de dinars, a été au centre de la visite effectuée lundi, par le ministre de l’Industrie et des PME, Slim Feriani en compagnie de Bouali Mbarki, secrétaire général adjoint de l’UGTT, dans ce gouvernorat.

Cette viste s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en oeuvre des décisions issues du conseil ministériel tenu le 6 aout courant, à la présidence du gouvernement .

Feriani a annoncé que l’approvisionnement en gaz naturel de la ville de Jelma et de la zone industrielle d’Om Laadham est prévue pour le mois de février 2020 et celui de la zone industrielle Alassouda et la ville de Sidi Bouzid, pour mars 2020. il s’est également rendu à Jabesse, pour inspecter les travaux d’extraction du phosphate de la mine de Meknassi. Les quantités de phosphate extraites ont atteint en mai 2019, 77 mille tonnes.

Le ministre a indiqué que le gouvernement oeuvre à attirer davantage d’investisseurs dans le gouvrenorat de Sidi Bouzid, à créer plus de postes d’emplois et à y développer le tissu économique.