Le ministre de l’Intérieur appelle les gouverneurs à s’enquérir des catégories vulnérables

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, a appelé, jeudi, les gouverneurs, à suivre de près la situation des catégories sociales confrontées à des difficultés matérielles, dans les circonstances exceptionnelles imposées par le plan national de lutte contre la propagation du coronavirus.

Le ministre a souligné l’importance de faire parvenir les aides allouées à cet effet, dans les délais les plus appropriés, et de garantir l’approvisionnement régulier en denrées alimentaires.

Le ministère a souligné, dans un communiqué publié jeudi, que le ministre s’est entretenu avec les gouverneurs, par visioconférence, en présence des ministres des affaires sociales et du commerce, à partir du siège de la direction générale de la Garde nationale.

La réunion était aussi une occasion pour renforcer davantage la coordination entre les ministères de l’Intérieur, des affaires sociales et du commerce afin de concrétiser les mesures prises dans le cadre du plan national de lutte contre la propagation du coronavirus, lit-on de même source.