Le ministre de l’intérieur effectue une visite d’inspection à Gafsa

Le ministre de l’Intérieur Kamel Feki a inspecté lors d’une visite de travail dans le gouvernorat de Gafsa, les points de contrôle routiers et les patrouilles mobiles dans la délégation d’Oum El-Arayes.

Il a également pris connaissance des exercices pratiques et théoriques effectués pour tester les capacités de ces unités à protéger les frontières tunisiennes et à lutter contre les dangers du terrorisme et de la contrebande.

Feki a salué, les efforts déployés par les différentes unités en place pour garantir la protection des frontières et lutter contre la contrebande, le terrorisme et la migration clandestine.Le ministre de l’Intérieur a notamment, fait remarquer que les unités de sécurité ont besoin de soutien et de consolidation, compte tenu de la situation difficile que traverse le pays.Il a également, noté que les efforts déployés par les unités sécuritaires et militaires sont de nature à rassurer la société tunisienne et les autres unités travaillant dans les villes et les grandes agglomérations, soulignant que le ministère de l’Intérieur a lancé il y a deux semaines une série de visites de contrôle des unités de sécurité dans plusieurs gouvernorats dans le cadre d’opérations de contrôle et ce en vue d’évaluer leur capacité à lutter contre la contrebande et la migration clandestine.YOSR



