Feki et Pientedosi parlent coopération bilatérale anti-migration irrégulière

Reçu, mercredi, à Rome, par son homologue italien, Matteo Piantedosi, le ministre de l’Intérieur, Kamel Feki a souligné la solidité des relations tuniso-italiennes, notamment, à la lumière des multiples visites effectuées par la cheffe du gouvernement italien en Tunisie, et sa contribution active à la signature du mémorandum d’entente et de partenariat stratégique global entre la Tunisie et l’Union européenne.

La réunion a permis d’échanger les vues sur les domaines d’intervention des ministères de l’Intérieur des deux pays, tout particulièrement les efforts communs déployés en matière de lutte contre la migration irrégulière, afin de réduire ses retombées négatives sur les deux pays, selon un communiqué du département de l’Intérieur.

Par ailleurs, les deux ministres ont réaffirmé l’engagement à déployer un surcroît d’effort en vue d’éradiquer le phénomène de la migration irrégulière dont souffre la Tunisie et de mettre fin aux tentatives de rallier les côtes italiennes, se félicitant du bilan des interventions opérées par les unités sécuritaires tunisiennes et les équipes de travail communes.