Le ministre de l’Intérieur inspecte à Sousse les conséquences des fortes précipitations dans la région

En déplacement samedi soir dans la délégation de Sidi El Heni(gouvernorat de Sousse), le ministre de l’intérieur Taoufik Charfeddine a inspecté la situation dans la région après les fortes précipitations enregistrées notamment dans la localité Ouled Mrabat (Imada Kroussia).

Le ministre a, à cette occasion, écouté les préoccupations des habitants qui se sont plaints de l’accumulation des eaux pluviales et les difficultés de déplacement dans la région.

Le ministre a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de l’ensemble des intervenants et d’assurer davantage de coordination entre les départements concernés afin de pallier les insuffisances.

Il a également inspecté la zone industrielle de Sidi El Heni où des quantités importantes d’eaux pluviales se sont accumulées dans l’une des usines et où les pompiers ont procédé au pompage de l’eau.

Inspectant les eaux qui ont envahi l’entrée sud de Sousse et le blocage de la circulation, le ministre de l’Intérieur a invité les représentants des municipalités, des services de la direction régionale de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire ainsi que de la direction régionale de l’Office national de l’assainissement, à coordonner davantage leurs interventions pour le débouchage et curage des égouts acheminant les eaux de ruissellement et les eaux usées.