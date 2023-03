Le ministre de l’Intérieur italien « préoccupé » par la hausse du nombre de migrants irréguliers

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Fekih, et son homologue italien, Matteo Piantedosi, ont, lors d’un entretien téléphonique, jeudi, exprimé leur préoccupation face à « la hausse du nombre de migrants irréguliers qui ont atteint les côtes italiennes pendant le premier trimestre de cette année ».

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, les deux parties ont convenu de renforcer les relations de partenariat et de coopération en matière de lutte contre la migration irrégulière et de tout mettre en œuvre pour réduire ce fléau, dans le cadre d’une approche globale.

Ce phénomène est devenu un « lourd fardeau pour les deux pays », ont-ils souligné.

Selon la presse italienne, Matteo Piantedosi a annoncé qu’il allait effectuer, à la mi-avril, une visite en Tunisie.

Au cours d’une première visite en janvier dernier, le ministre italien a été reçu par le président de la République Kaïs Saïed, et par le ministre de l’Intérieur de l’époque, Taoufik Charfeddine.

La migration clandestine a été au cœur des entretiens. Les parties tunisienne et italienne y ont exprimé l’impératif d’adopter « une approche globale en s’attaquant aux causes profondes de ce phénomène et d’apporter des solutions innovantes pour la migration régulière ».

