Le ministre de l’Intérieur participe à une réunion tripartite, à Rome, sur la question migratoire

Une réunion tripartite a eu lieu, vendredi, à Rome, entre les ministres de l’Intérieur italien et ses homologues Tunisien et Libyen, respectivement Kamel Feki et Imed Trabelsi.

La réunion, qui s’est tenue en présence de nombre de hauts responsables des départements de l’intérieur des trois pays participants, a été l’occasion de réaffirmer la solidité des relations tuniso-libyennes et italiennes et le haut niveau de coordination entre les trois pays dans les domaines d’intervention de leurs départements, dont notamment la question migratoire (régulière et irrégulière).

La réunion a été l’occasion de mettre l’accent sur les efforts communs déployés en vue de réduire les effets néfastes de la migration irrégulière, indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

L’objectif ultime de ces efforts étant de trouver des solutions pratiques et urgentes permettant un rapatriement volontaire des migrants irréguliers se trouvant sur le sol tunisien et les moyens visant à assurer leur intégration permanente dans leur pays d’origine dans le cadre d’une perspective de développement.

En marge de la réunion, une réunion bilatérale a eu lieu entre le ministre de l’Intérieur et son homologue libyen, au cours de laquelle les relations fraternelles entre les deux pays frères ont été passées en revue dans les divers domaines de compétence relevant des deux départements, notamment les questions liées à la libre circulation des citoyens des deux pays à travers des points de passage communs et l’échange de vues sur les moyens visant à aplanir les problèmes posés.

La réunion bilatérale tuniso-libyenne a offert l’occasion d’appréhender la question des migrants irréguliers ayant franchi illégalement les frontières des deux pays et de passer en revue les solutions communes permettant de maîtriser ce fléau.

