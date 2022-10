Le ministre de l’intérieur reçoit une délégation américaine

Les relations de coopération entre la Tunisie et les États-Unis d’Amérique et les moyens de les renforcer, en particulier au niveau des ministères de l’Intérieur des deux pays, ont été au centre d’une rencontre entre le ministre de l’intérieur Taoufik Charfeddine et une délégation américaine conduite par le sous-secrétaire d’Etat américain, Christopher Lamont.

Dans un communiqué publié lundi, le département de l’Intérieur a précisé que cette rencontre, tenue à la fin de la semaine écoulée, a été l’occasion de souligner la détermination du ministère à lutter contre la corruption, à consacrer la primauté de la loi et à s’engager dans la lutte mondiale contre le terrorisme.

Ont pris part à cette rencontre, Natasha Franceschi, chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis en Tunisie, ainsi que l’administratrice assistante de l’agence des États-Unis pour le développement international USAID, Megan Doherty, ajoute le communiqué