Le ministre de l’Intérieur reçoit un responsable de l’Université Naif des sciences sécuritaires

Le ministre de l’Intérieur, Kamel Féki, a reçu jeudi, au siège du département, le chargé des relations extérieures à l’Université arabe Naif des sciences de la sécurité, Khaled Abdelaziz al Harchaf.

Les domaines de coopération entre les deux parties et les moyens de les renforcer, notamment en ce qui concerne le mémorandum d’entente scientifique entre l’Université Naif et l’Ecole supérieure des Forces de sécurité intérieure, ont été au centre de la rencontre.

La rencontre a été, en outre, l’occasion d’examiner les programmes académiques, les sessions de formation et les colloques scientifiques qu’organise l’Université, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

