Le ministre de l’Intérieur recommande aux forces de sécurité intérieure d’être vigilantes

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine a effectué une visite ce matin, mardi 17 janvier 2023, dans la Direction générale des unités d’intervention de la sûreté nationale à Bouchoucha, dans la Région de sécurité nationale à Tunis, dans la Direction générale de la Garde nationale à l’Aouina, et à l’Office national de la protection civile.

Au cours de la réunion, le ministre de l’Intérieur s’est entretenu avec les agents et les cadres travaillant dans les structures susmentionnées, saluant leurs efforts pour sécuriser diverses manifestations et activités, maintenir la sécurité publique, protéger les personnes et les biens publics et privés.

Le Ministre de l’intérieur a souligné la nécessité d’appliquer la vigilance et d’appliquer la loi à tous sans exception, dans une situation de neutralité totale et de respect des principes des droits de l’homme.