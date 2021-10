Le ministre de l’Intérieur se rend à Kairouan

Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est rendu, dimanche, au gouvernorat de Kairouan ou il a inspecté les unités de la direction générale de la sécurité nationale et de la protection civile pour prendre connaissance de leur disponibilité à assurer les célébrations de la fête du Mouled.

Il a également visité les espaces et lieux réservés aux célébrations et assisté à une séance de travail, au siège du gouvernorat en présence du gouverneur et des cadres sécuritaires.

Au début de cette visite, le ministre a inspecté les unités de la Garde nationale opérant au niveau de l’autoroute A1, notamment à la station de péage de Mornag, le siège de la sous-direction des autoroutes du Nord à Turki, la station de péage d’Enfidha et les unités de la Garde nationale au poste de sécurité publique de Kondar.

Le Ministre était accompagné du Directeur Général de la Sûreté Nationale, du Directeur Général, du Commandant de la Garde Nationale et du directeur général de l’Office national de la Protection Civile.