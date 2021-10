Le ministre de l’Intérieur se rend au siège de l’unité spéciale de la Garde nationale à Bir Bouregba

)Le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, s’est rendu, dimanche, dans les locaux de l’unité spéciale de la Garde nationale à Bir Bouregba.

A cette occasion, il s’est enquis de la mission principale de l’unité ainsi que des moyens matériels et humains qui ont été mis à sa disposition.

Le ministre de l’Intérieur a salué les efforts fournis par le personnel et les cadres de cette unité pour faire face à toute sorte de menaces, particulièrement les menaces « terroristes », appelant à faire preuve de la plus grande vigilance, afin de préserver la sécurité et l’intégrité territoriale du pays. »