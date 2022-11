Le ministre de l’Intérieur s’entretient avec le le Commissaire européen à la Justice

La lutte contre les fléaux du terrorisme, la cybercriminalité, la migration irrégulière et la traite des êtres humains ont été au centre d’un entretien, vendredi, à Tunis, entre le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine, et le Commissaire européen à la Justice, Didier Reynders et la délégation qui l’accompagnait.

Selon un communiqué du ministère de l’Intérieur, l’accent a été mis sur l’importance de continuer de soutenir les efforts de la Tunisie pour lutter contre toutes les formes de crimes.

Les deux parties ont, aussi, souligné la nécessité de trouver des solutions efficaces susceptibles de « contribuer à réduire les flux migratoires irréguliers et ce, dans le cadre d’une approche globale et multidimensionnelle et dans un climat de consensus et de partenariat constructif », ajoute la même source.

L’entretien s’est déroulé en présence de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro.